Справа Гандзюк: суд залишив Мангера і Левіна під арештом

Київський апеляційний суд залишив підозрюваних у справі вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна за гратами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?».

«Апеляційний суд не бачить підстав для скасування арешту Мангера та Левіна…Тож адвокати отримали чергову відмову, а Мангер та Левін далі залишатимуться в Лук’янівському СІЗО», - йдеться у повідомленні.

Як підтвердив у розмові з кореспондентом Укрінформу один з адвокатів Мангера - Дмитро Ільченко, клопотання розглядав Київський апеляційний суд, який відмовив у задоволені апеляційної скарги захисту.

Як повідомляв Укрінформ, виконуючу обов'язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою в причетності до вбивства Гандзюк було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу в розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яка була внесена.

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на терміни від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора та СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення попереднього розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

16 червня співробітники Служби безпеки доставили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера в Печерський райсуд для обрання йому запобіжного заходу. Раніше в Офісі генпрокурора зазначали, що мають намір клопотати про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їх сімей.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

20 серпня Дніпровський районний суд продовжив до 18 жовтня 2020 року Мангеру і Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

24 листопада захисники Мангера заявили, що будуть клопотати про зміну йому запобіжного заходу. 4 грудня обвинуваченим у справі про вбивство херсонської активістки і службовця Херсонської міськради Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру і Олексію Левіну Дніпровський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою ще на два місяці.

29 січня 2021 року суд залишив під вартою підозрюваних в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна та Владислава Мангера до 28 березня.

8 лютого адвокати Мангера повідомили, що подали клопотання: вони просять суд зобов'язати прокурора пред'явити їхньому підзахисному підозру в замаху на вбивство трьох свідків для того, щоб він отримав процесуальні права підозрюваного і міг захищати себе.