Суд продовжив запобіжні заходи Антоненку, Кузьменко і Дугарь до 2 квітня

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, а також строк дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення оголосила суддя Оксана Голуб.

"Клопотання прокурора задовольнити - продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Антоненку Андрію... по 2 квітня 2021 року включно", - сказала суддя.

Вона повідомила, що також до 2 квітня продовжено дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко - у вигляді цілодобового домашнього арешту - та для Яни Дугарь - у вигляді додаткових обов'язків.

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Як повідомлялося, у судовому процесі розпочали свої виступи адвокати обвинувачених. До цього суд досліджував письмові матеріали, раніше подані стороною обвинувачення для розгляду. Зокрема, йдеться про матеріали щодо доручення здійснення досудового розслідування у цьому провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції, щодо визначення групи прокурорів у цій справі й також — постанови про зміни груп прокурорів у справі, витяги з ЄРДР, зокрема, той, у якому містяться дані про осіб, яким було повідомлено про підозру; рапорти слідчих у справі, постанови про продовження строків досудового розслідування тощо.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку. У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі щодо вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку і Яні Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.