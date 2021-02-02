Суд у справі Шеремета почав дослідження письмових доказів

Шевченківський райсуд міста Києва розпочав засідання з розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні присутні обвинувачені Яна Дугарь, Андрій Антоненка і Юлія Кузьменко, їхні адвокати, а також представники обвинувачення.

Справу розглядають судді Марина Антонюк і Оксана Голуб, та троє присяжних - Наталя Глоба, Валерій Фірсов і Юрій Федоренко.

Суддя Оксана Голуб оголосила, що суд перейшов до стадії дослідження письмових матеріалів, раніше на засіданнях долучених прокурором.

Головуюча суддя також оголосила, що суд залишив без задоволення клопотання захисту Антоненка щодо того, щоб він сидів поряд із адвокатами. Таким чином, Антоненко перебуває у скляному боксі під час засідання.

На попередньому засіданні у цій справі 19 січня Шевченківський райсуд Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого Андрія Антоненка щодо зміни йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.