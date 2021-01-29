Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції у частині продовження строку тримання під вартою Андрія Антоненка - обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

«Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Це в частині продовження строку тримання під вартою», - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.