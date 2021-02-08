У COVID-лікарнях заповнені до 40% ліжок – ОП

Заповнюваність ліжкомісць у різних регіонах становить від 30% до 40%, ситуація стабільна.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу в рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо зайнятості ліжкомісць - у більшості регіонів це від 30 до 40%. Ситуація стабільна, й ми знаємо інші лікарні, у яких ми можемо далі відкривати нові ліжкомісця, якщо буде приріст захворюваності в Україні", - зазначив він.

За словами високопосадовця, 80% із наявних у лікарнях ліжок мають підключення до кисню.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.