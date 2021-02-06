Зеленський нагородив полярників з «Академіка Вернадського»

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди визначним українським полярникам за їхній внесок у здійснення наукової діяльності в Антарктиці та з нагоди 25-річчя української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Як зазначається, зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджений директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України Сергій Комісаренко, який був першим послом України у Великій Британії та сприяв безкоштовній передачі нашій державі британської антарктичної станції «Фарадей».

Посмертно нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора Центру антарктичних досліджень у 1993-1999 роках Петра Гожика.

«Кожна велика історія – це передусім люди, які зробили її можливою. Я дякую присутнім тут представникам української полярної спільноти, а також усім, хто в різні роки працював на станції «Академік Вернадський». Вірю і впевнений, що історія «Вернадського», історія «української Антарктиди» триватиме й буде тільки успішною. Дякую нашим полярникам і полярницям за їхню роботу, внесок у науку та зміцнення авторитету України у світі», – звернувся Володимир Зеленський. Він також подякував Великій Британії, яка чверть століття тому передала Україні свою дослідницьку станцію «Фарадей», за цей дружній крок, що дав змогу українцям продовжити свою наукову історію в Антарктиді. Читайте також: Google присвятив дудл 25-річчю української антарктичної станції

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс своєю чергою зазначила, що їй дуже приємно представляти свою країну на святкуванні 25-річчя передачі Україні британської станції «Фарадей» та появи станції «Академік Вернадський».

«Це рішення символізує нашу реальну підтримку науковців уже незалежної України. Хоч ми знаємо, що українські вчені працювали в Антарктиці задовго до цього – у складі радянських місій. Тому ми раді, що Британія відіграла роль у поверненні України до групи держав, що вивчають цей континент. Антарктика має велике значення для планети. Усім країнам треба рішуче протидіяти глобальному потеплінню, щоб захистити та зберегти її для наступних поколінь. Користуючись нагодою, вітаю нас усіх, а особливо українських полярників, з цією віхою!» – сказала вона.

Директор Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України Євген Дикий зазначив, що Україна входить у престижний клуб антарктичних держав. Він подякував Президенту за запевнення у подальшій підтримці з боку держави її найвіддаленішого форпосту на планеті, розташованого за 15 тисяч кілометрів від батьківщини.

Крім того, Зеленський взяв участь у церемонії погашення поштових марок з нагоди 25-річчя української антарктичної станції «Академік Вернадський». До цієї дати акціонерне товариство «Укрпошта» у співпраці з Національним антарктичним науковим центром здійснило випуск художнього конверта та пам’ятних поштових марок. Був виготовлений спеціальний поштовий штемпель з написом «25 років з часу підняття українського прапора на антарктичній станції «Академік Вернадський».

Україна отримала свою антарктичну станцію «Академік Вернадський» 6 лютого 1996 року на підставі міжурядового Меморандуму про передачу Україні британської антарктичної станції «Фарадей». Вона розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. Наразі це єдина українська антарктична станція. На ній забезпечується виконання досліджень за всіма напрямками природничих наук: науки про Землю (геофізика, фізика атмосфери, метеорологія та кліматологія, космічні дослідження) та науки про життя (біологія, медицина, екологія). Станція є системою з власною інфраструктурою, яка забезпечує її функціонування протягом усього року. Цілий рік на станції працюють 11-13 полярників.