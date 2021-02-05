ДПА, ЗНО чи річне оцінювання: у Раді пропонують дати випускникам право вибору

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає надання випускникам право вибору виду оцінювання.

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт № 5014 “Про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) оприлюднено на сайті парламенту.

"Законопроєкт передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори документу — 18 депутатів різних фракцій.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Верховна Рада ухвалила президентський закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року” (№3669). Згідно із законом, у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Фото: Prosveta