МН17: змусити Росію визнати вину

Попри пропагандистський спротив Кремля, український наступ на юридичному фронті триває

У понеділок 8 лютого, о 14:00 за місцевим часом у Нідерландах відбудеться друге цього року судове засідання у справі МН17. Процес триває щодо чотирьох осіб. Це ексофіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці Росії.

За кілька днів до судового засідання відбулася онлайн-конференція, у якій взяли участь посол України у Нідерландах Всеволод Ченцов, засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс, родич трьох жертв трагедії МН17, член правління фонду «Авіакатастрофа» Піт Плуг та аташе з питань оборони посольства України в США генерал-майор Борис Кременецький.

Протягом години вони говорили про трагедію МН17, притягнення винних до відповідальності, причетність Росії до збиття літака та юридичну війну України й Росії.

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ТА УНИКНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Першим слово взяв засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat британець Еліот Гіґґінс. Разом із командою він кілька років розвіює російські фейки, аналізуючи відкриті джерела, вивчаючи фото та відео. Команда Bellingcat узялася за розслідування найгучніших та найрезонансніших справ. Зокрема, агресії Росії проти України, отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері, нещодавнього отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального та, звісно, знищення МН17. Вони ідентифікували та назвали імена причетних до трагедії МН17, довели, що на сході України на фото та відео зафіксовано «Бук» під номером 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що базується в районі міста Курськ.

Еліот Гіґґінс

Команда Bellingcat дійшла тих самих висновків, що й офіційне розслідування.

За словами Гіґґінса, якщо Росія визнає свою причетність до трагедії МН17, тим самим вона визнає свою агресію проти України. А також роки дезінформації та пропаганди, яку вона нав’язувала світу та своєму народові.

«На мою думку, російська сторона просто думає про збереження обличчя. І зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли триває багато судових справ у різних судах, а їм справді дуже важко сказати: «О, насправді – це був запуск російської ракети, і ми справді поцілили в MH17», – зазначив Гіґґінс.

Він також підкреслив, що під час судового процесу оприлюднюватиметься дедалі більше інформації та нових доказів, і тоді всі зрозуміють – що сталося насправді й хто винен у трагедії.

Зі свого боку нідерландець Піт Плуг, який у трагедії МН17 утратив брата, невістку та племінника, підкреслив, що родичі загиблих повністю довіряють результатам офіційного розслідування. Він також наголосив, що, попри будь-які спроби Росії втрутитися, «наш суд має велику повагу в світі, й ми впевнені, що врешті-решт суд дійде до дуже збалансованого рішення у цій справі».

Піт Плуг також зазначив, що зараз процес триває щодо чотирьох осіб. Не щодо Росії як держави, а чотирьох осіб, яких звинувачують у причетності до збиття MH17.

Піт Плуг

«Ми знаємо, що Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу та іншим процедурам, проте для нас важливо точно знати – що саме сталося, чому це сталося і хто за це відповідальний. Наші рідні були вбиті жахливо. Ми повинні отримати правосуддя. Тож світ має зробити певні висновки з цього, а ми – вчитися жити з цим. Ми сподіваємося, що в майбутньому такі трагедії будуть неможливі завдяки зусиллям усього світу», – наголосив він.

ДЕЗІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ

Попри всі докази, Росія продовжує заперечувати будь-яку причетність до збиття малайзійського «Боїнга». Залучивши усі свої ресурси, російська пропаганда активно веде інформаційну війну довкола трагедії МН17. Атакуючи фейками та дезінформацією в ЗМІ, влаштовуючи акції під будівлею судового комплексу «Схіпхол», де відбувається розгляд справи МН17, намагається дискредитувати роботу Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) у справі MH17.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов певен, що поширюючи дезінформацію, Росія сама собі шкодить, адже щоразу, висуваючи нові неймовірні версії трагедії, вкидаючи фейки, ці люди самі себе лише дискредитують.

Всеволод Ченцов

«Щодо цієї дезінформаційної кампанії проти України, яка почалася одразу після збиття МН17. Я б сказав, що Росія погано себе виставляє. Тому що, якщо ви просто стежитимете за тим, що говорили російські ЗМІ, то було багато суперечливих історій та аргументів, і багато з того, що було сказано, згодом відкинуто самими ж росіянами. Тож нам не потрібно реагувати на це щоразу, коли ми чуємо нісенітниці російського телебачення, або бачимо щось у мережі», – зазначив посол.

Аташе з питань оборони посольства України у США генерал-майор Борис Кременецький наголосив, що причетність Росії до збиття МН17 очевидна.

«У мене немає ніяких сумнівів щодо того, хто скоїв цей злочин… Вони заперечують, зокрема, свою присутність в Україні, що (їх військові) розміщені у Лівії й таке ін. І це незважаючи на всі наявні факти… Вони постійно все заперечують, водночас використовуючи засоби пропаганди», – наголосив Кременецький.

УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЇ В МІЖНАРОДНИХ СУДАХ

Офіційно Росія не визнає свого вторгнення в Україну, та, попри «іхтамнєт», Україна зібрала багато доказів військової присутності Росії на нашій території. Тож для захисту національних інтересів Україна подала низку позовів проти Росії до міжнародних судів. Це, зокрема, Міжнародний суд ООН, Постійна палата третейського суду (ППТС), Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Також суд наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Звинувачення, висунуті Росії, полягають у наданні зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збитті літака MH17; обстрілах житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищенні цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; організації теракту під час мирного зібрання в Харкові; дискримінації української та кримськотатарської громад; забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивств, самовільних обшуках, затриманнях; обмеженнях на викладання українською та кримськотатарською мовами.

«Коли ми говоримо про МН17, як він стосується цієї справи, то часом виникає деяка плутанина, коли ми посилаємося на Конвенцію – про боротьбу з фінансуванням тероризму. Справа в тому, що ми маємо використовувати всі доступні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності. Але коли говоримо про цю конкретну Конвенцію – про боротьбу з фінансуванням тероризму, то не маємо доводити, що Росія здійснила акт тероризму чи що мала намір збити МН17. Згідно з цією Конвенцією, Росія мала вдатися до всіх дій, щоб запобігли потраплянню такого військового обладнання в інші країни, а вона ніяк не перешкодила його поставці. Ми маємо довести, що Росія знала про незаконні збройні формування та що вони були залучені в терористичних актах проти цивільних», – пояснив Ченцов.

Він також зазначив, що в цій справі не йдеться про деталі щодо доправлення «Бука», головне – довести надання фінансової, технічної та будь-якої допомоги незаконним збройним формуванням.

«Думаю, дуже важливо розуміти – що ми намагаємося довести в суді. Я не буду говорити, скільки на це піде часу, бо в Міжнародному суді ООН справи можуть розглядатися дуже довгого. Ми десь на середині розгляду справи. Почали у 2017 році, тож це може тривати ще кілька років, перш ніж ми пройдемо всі етапи слухань та матимемо рішення суду, але залишаємося оптимістично налаштованими», – сказав посол. І наголосив, що Україні потрібна допомога та політична підтримка – невизнання анексії Криму, засудження агресії проти України та відповідні дії. З Росією треба розмовляти, твердо доносити свою позицію, але умовою повернення до співпраці має бути зміна поведінки РФ.

А ще підкреслив, що процес у справі МН17 у Нідерландах щодо чотирьох причетних до трагедії – лише початок.

Розслідування триває. Тож далі буде…

Ірина Драбок, Гаага