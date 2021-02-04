В Україні починають спільні з бюро ВООЗ навчання фахівців із COVID-вакцинації

Центр громадського здоров’я разом із бюро ВООЗ в Україні проведуть навчання в рамках «першої хвилі» вакцинації проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я.

"5–11 лютого Центр громадського здоров’я та Бюро ВООЗ в Україні проведуть низку семінарів для національних і регіональних координаторів та фахівців з імунізації, які будуть безпосередньо залучені до процесу вакцинації проти COVID-19 в Україні. Загалом навчання пройдуть 60 людей", - йдеться у повідомленні.

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Так упродовж навчання учасникам розкажуть про особливості очікуваних вакцин. Оскільки вакцина Pfizer-BioNTech потребує наднизьких температурних умов, учасникам пояснять, як її будуть постачати, які вимоги до її транспортування та зберігання, а також особливості введення щеплень.

Також учасники детально ознайомляться зі змістом національного плану й етапами розгортання вакцинації в Україн та пройдуть практичну підготовку з мікропланування кампанії на регіональному рівні.

Навчання допоможе налаштувати злагоджену координацію та логістику в ході проведення «першої хвилі» вакцинації проти COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в лютому Україна отримає перший транш мРНК вакцини виробництва Pfizer-BioNTech від COVAX у кількості 117 тис. доз. У наступних поставках очікуються вакцини виробництва AstraZeneca/Oxford. Вакцинація має розпочатися з 15 лютого і відбуватиметься в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.