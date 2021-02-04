Понад 25 тисяч жителів Київщини погодилися на щеплення від коронавірусу

На Київщині вже 25 159 громадян із груп ризику дали згоду на щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"На першому етапі йдеться про 5725 осіб, на другому – про 19 434", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОДА, в області створили 23 мобільні бригади для проведення щеплень на першому етапі, провели аудит холодильного обладнання в закладах охорони здоров’я, яке може бути задіяне для зберігання вакцини.

Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олена Єфіменко запевнила, що підготовка до вакцинальної кампанії в Київській області проходить "з дотриманням усіх норм дорожньої карти, затвердженої Міністерством охорони здоров’я".

Згідно з дорожньою картою МОЗ, на першому етапі щеплення отримають люди з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусу (медичні працівники та персонал закладів охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; люди в інтернатних закладах, будинках для людей похилого віку та працівники таких закладів; військовослужбовці, які беруть участь в операції Об’єднаних сил).

На другому етапі вакцинуватимуться люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусу (медичні працівники та персонал, які надають стаціонарну допомогу в закладах охорони здоров’я іншим хворим; люди віком від 80 років; соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери).

Як повідомляв Укрінформ, в середині лютого Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX перші 117 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Вакцинація має розпочатися з 15 лютого і відбуватиметься в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.