Понад 25 тисяч жителів Київщини погодилися на щеплення від коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.
"На першому етапі йдеться про 5725 осіб, на другому – про 19 434", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ОДА, в області створили 23 мобільні бригади для проведення щеплень на першому етапі, провели аудит холодильного обладнання в закладах охорони здоров’я, яке може бути задіяне для зберігання вакцини.
Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олена Єфіменко запевнила, що підготовка до вакцинальної кампанії в Київській області проходить "з дотриманням усіх норм дорожньої карти, затвердженої Міністерством охорони здоров’я".
Згідно з дорожньою картою МОЗ, на першому етапі щеплення отримають люди з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусу (медичні працівники та персонал закладів охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; люди в інтернатних закладах, будинках для людей похилого віку та працівники таких закладів; військовослужбовці, які беруть участь в операції Об’єднаних сил).
На другому етапі вакцинуватимуться люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусу (медичні працівники та персонал, які надають стаціонарну допомогу в закладах охорони здоров’я іншим хворим; люди віком від 80 років; соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери).
Як повідомляв Укрінформ, в середині лютого Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX перші 117 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Вакцинація має розпочатися з 15 лютого і відбуватиметься в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.