МОЗ затвердило перелік ліків у «аптечках» пунктів COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я затвердило "Примірний перелік лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги при невідкладних станах у пунктах щеплення».

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОЗ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Невідкладна допомога повинна надаватися до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Тому все, що затверджено наказом, є обов'язковим до виконання центрами надання первинної медичної допомоги, пунктами щеплення, як постійними, так і тимчасовими (мобільні бригади). Імунізація проти COVID-19 повинна пройти із забезпеченням максимального рівня безпеки та захисту для усіх, хто будете вакцинуватися», - сказав Ляшко.

Він зазначив, що даний перелік включає необхідні лікарські засоби та медичні вироби для надання медичної допомоги у випадку розвитку несприятливих подій після проведення імунізації.

Як повідомляв Укрінформ, в середині лютого Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX перші 117 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Початок вакцинації МОЗ анонсував з 15 лютого. Вакцинація відбуватиметься в 5 етапів. На першому планується вакцинувати понад 300 тис осіб, серед яких медпрацівники та працівники лікарень, що надають меддопомогу від COVID-19.

В Україні станом на 3 лютого підтверджено 1 227 164 випадки COVID-19, з них за добу — 3 285.