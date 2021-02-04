Рада ухвалила закон про карантинні допомоги з безробіття під час пандемій

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/чи надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України" (№3010а).

Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримав 331 народний депутат.

Закон вносить зміни до статті 47-1 Закону “Про зайнятість населення”, які передбачають можливість надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину не лише у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому, а також у разі надзвичайної ситуації.

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Кабінету Міністрів надається право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину чи надзвичайної ситуації, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Чинна редакція закону регулювала це питання лише щодо карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.