Рада ухвалила закон про карантинні допомоги з безробіття під час пандемій
Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримав 331 народний депутат.
Закон вносить зміни до статті 47-1 Закону “Про зайнятість населення”, які передбачають можливість надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину не лише у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому, а також у разі надзвичайної ситуації.
Кабінету Міністрів надається право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину чи надзвичайної ситуації, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
Чинна редакція закону регулювала це питання лише щодо карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.