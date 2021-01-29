Нацбанк прогнозує поступове зниження безробіття

Рівень безробіття після зростання у IV кварталі 2020 року за підсумками 2021 року поступово знизиться до 9,1%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті Національного банку за січень 2021 року, повідомляє пресслужба НБУ.

У звіті очікується, що рівень безробіття після зростання у IV кварталі 2020 року на тлі збільшення захворюваності та введення нових карантинних обмежень за підсумками 2021 року поступово знизиться до 9,1%. При цьому, стрімке зростання витрат бізнесу на оплату праці гальмуватиме цей процес.

Подальше пожвавлення економіки і зростання соціальних стандартів буде підтримувати зростання доходів громадян. У звіті прогнозується, що номінальна зарплата у 2021 році зросте на 16,6% і на 9,3% у наступному; реальна – на 8,3% і на 3,6%, відповідно.

Зазначається, що формат віддаленої роботи був популярним і в минулі роки, але з під впливом пандемії частка співробітників, що працюють дистанційно стрімко зросла. Утім, навіть у розвинених країнах понад половина робочих місць виявилися непридатними для віддаленого обслуговування. Найоптимальнішою на сьогодні є так звана гібридна форма роботи, за якої працівник лише певну частину часу працює віддалено.

Ситуація з можливістю віддаленої роботи в Україні була подібною до інших країн. Зокрема, галузі сектору послуг, такі як ІТ або фінансові установи, доволі швидко змогли перевести на дистанційну роботу частину співробітників. Натомість транспорт або сільське господарство не могли цього зробити через особливості технологічних процесів. А кур’єрські служби доставки за час карантину навіть наростили кількість працівників, які не можуть працювати віддалено.

Згідно з дослідженням Dingel and Neiman, які наводяться у звіті НБУ, теоретичний максимум тих, хто може працювати віддалено, для економік з високими доходами становить 38%, а для країн з низькими доходами – лише 13%. У переліку країн, що досліджувалися, України не було. Проте, якщо припустити лінійну залежність між часткою людей, що можуть працювати з дому, і ВВП країни, то ця частка для України становить близько 20%.

Як повідомляв Укрінформ, рівень безробіття в Україні за підсумками 9 місяців 2020 року становив 9,3%.