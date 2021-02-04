Карантин в Україні продовжать до 30 квітня — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Про це Шмигаль сказав під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, передає кореспондент Укрінформу.

"Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але...скоріш за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все, він буде продовжуватись в тій чи іншій формі", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом'якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

Як повідомлялося, 9 грудня уряд затвердив ініційоване Міністерством охорони здоров’я рішення про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень на період з 8 до 24 січня.

В Україні за минулу добу, 3 лютого, виявлено 5082 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, померло 140 пацієнтів.