КСУ заявляє, що складати протоколи на трьох суддів немає підстав

Перед початком розгляду КСУ справи щодо конституційності електронного декларування троє суддів цього суду – Ігор Сліденко, Ірина Завгородня і Роман Мойсик - звернулися із заявами про самовідвід.

Такий коментар у зв’язку зі складенням НАЗК адмінпротоколів на трьох суддів КСУ і надходженням їх до КС розмістила у Фейсбуці пресслужба КСУ, передає Укрінформ.

«Перед початком розгляду справи на пленарному засіданні Великої палати КСУ за конституційним поданням 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Законів „Про запобігання корупції“, „Про прокуратуру“, „Про НАБУ“, „Про ДБР“, „Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, ККУ, Цивільного процесуального кодексу України відповідно до статті 60 Закону „Про КСУ“, § 44 Регламенту КСУ, з метою уникнення сумнівів у компетентних органів щодо забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду цієї справи, а також реального чи потенційного конфлікту інтересів звернулися із заявами про самовідвід суддя КСУ Завгородня І.М. (6.10.2020), суддя КСУ Мойсик В.Р. (1.10.2020), суддя КСУ Сліденко І.Д. (6.10.2020)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тоді Велика палата КСУ, розглянувши такі заяви цих 3 суддів, відмовила у задоволенні їхніх заяв про самовідвід у цій справі.

Уточнюється, що на відкритій частині пленарного засідання Великої палати КСУ 8 жовтня 2020 року у цій справі представник Президента у КСУ Федір Веніславський подав заяви про відвід суддів КСУ Завгородньої, Мойсика, Сліденка, і Велика палата КСУ відмовила у задоволенні заяв представника Президента у КС.

Згодом, 19 жовтня минулого року, Веніславський повторно подав заяви про відвід суддів КСУ Мойсика і Сліденка, і Велика палата КСУ 20 жовтня 2020 року також відмовила.

«Отже, Велика палата Конституційного Суду України вирішила питання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» та Регламенту Конституційного Суду України, у зв’язку з чим немає правових підстав для складання протоколів про адміністративне правопорушення стосовно суддів Конституційного Суду України Завгородньої І.М., Мойсика В.Р., Сліденка І.Д.», - повідомили у КС.

Як повідомлялося, 1 лютого Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протоколи про адміністративне правопорушення щодо суддів КСУ Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка та два протоколи стосовно судді КСУ Ірини Завгородньої.

Щодо суті претензій НАЗК до суддів КСУ, Новіков зазначив, що під час участі в розгляді рішення щодо е-декларування всі троє суддів діяли в умовах конфлікту інтересів, що містить ознаки адміністративного правопорушення.