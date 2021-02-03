Рада закликає Кабмін прискоритися з е-реєстром лікарняних

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проєкт постанови №4243 «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності».

За відповідний проєкт постанови проголосували 315 народних депутатів.

Ухваленою постановою уряду доручено вжити заходів щодо прискорення розробки та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності.

Крім цього урядовці мають подати до парламенту законопроєкти, направлені на забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності (у разі необхідності);

здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

Міністерству охорони здоров’я України доручено розробити та затвердити свої нормативно-правові акти, необхідні для впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

погодити із Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування України та затвердити Порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.

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Міністерству охорони здоров’я спільно з Міністерством соціальної політики, Національною службою здоров’я, Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування України депутати доручили забезпечити повноцінне функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності.

«Рахунковій палаті України доручено включити до плану роботи на 2021 рік здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності», - зазначається у проєкті постанови.

Крім цього депутати доручили проінформувати про реалізацію заходів комітет з питань соціальної політики до 1 березня та робити це в подальшому.

Як повідомлялося, процес створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності розпочато ще у 2009 році.

За ініціативою виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Міністерства охорони здоров’я України у 2010 році підписано низку нормативних документів та угод щодо впровадження пілотного проєкту створення Реєстру в Харківській, Івано-Франківській та Одеській областях.

У 2014 році Верховна Рада України схвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77, у якому підпунктом шостим пункту 12 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кабінет Міністрів України зобов’язано вжити заходів протягом шести місяців щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 159 «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності» МОЗ доручалось розробити та затвердити за погодженням із Фондом порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.

Проте, за інформацією Міністерства юстиції України, відповідного нормативно-правового акту з порушеного питання на державну реєстрацію до Міністерства не надходило.

Також постановою № 328 Пенсійному фонду України, МОЗ, НСЗУ за участю Фонду доручено забезпечити інформаційну взаємодію власних інформаційно-телекомунікаційних систем в обсязі, необхідному для виконання завдань, визначених цією постановою, з Електронним реєстром листків непрацездатності до 1 вересня 2019 року. Після забезпечення такої взаємодії на МОЗ та НСЗУ покладено завдання провести організаційні заходи щодо забезпечення видачі листків непрацездатності з обов’язковим введенням даних в Реєстр. Проте, виконання цього доручення знов відтерміновано до 1 липня 2020 року.

МОЗ було доручено привести свої нормативно-правові акти відповідно до цієї постанови протягом трьох місяців з дня набрання чинності постанови № 328, тобто до 17 липня 2019 року. Проте зазначений термін також подовжено до 1 липня 2020 року. МОЗ повідомило, що нормативно-правова база досі формується.