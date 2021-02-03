E-health доповнять модулем для COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я запроваджує кілька цифрових інструментів в електронній системі охорони здоров’я для супроводження процесу вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

“Проведення вакцинації від COVID-19 відбуватиметься за допомогою цифрових інструментів. В першу чергу з метою покращення якості даних про імунізацію нашого населення нам важливо, щоб ми в майбутньому могли ці дані обробляти і використовувати. Щоб в майбутньому, коли пацієнт звернувся до лікаря, було видно, що він вакцинований, це було в єдиній системі, і електронна система охорони здоров'я якнайкраще для цього підходить”, - сказав Кучер.

Так, за його словами, розроблено модуль “Імунізація”, за допомогою якого буде зберігатися інформація про імунізацію у форматі, зручному як для лікаря, так і для пацієнта, при цьому будуть дотримані необхідні міжнародні стандарти зберігання таких даних.

“Лікар може внести велику кількість інформації до системи щодо типу вакцини, дозування, способу введення, причини проведення вакцинації або непроведення, якщо людина відмовляється. Важливо, що не треба буде медичному персоналу навчатися і використовувати якийсь новий програмний засіб, якусь нову програму, це буде реалізовано в тому функціоналі тієї медичної системи, яка представлена в тому чи іншому медичному закладі”, - уточнив Кучер.

Окрім цього, за його словами, в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я вже ведеться реєстр медичних записів про направлення та рецепти, реєстр пацієнтів та інше, що забезпечить наявність та повноту медичних даних про пацієнта в електронній системі охорони здоров'я.

Кучер наголосив, що всі дані будуть централізовані, щоб їх можливо було використовувати в інших цілях у майбутньому - при додаткових аналізах та в наукових цілях.

Також заступник міністра повідомив, що системі охорони здоров'я E-health буде використовуватися інформаційна система MedData.

“Можливості цієї системи дозволяють покрити логістичну складову руху вакцини по Україні, по регіонах до кінцевого споживача, в нашому випадку пацієнта. Вона дозволяє відстеження та адміністрування наявності вакцини на складах, моніторинг у відповідних місцях її зберігання, всю необхідну інформацію щодо умов її зберігання, в даному випадку це так званий холодний ланцюжок”, - зазначив Кучер.

В цій системі буде функціонал для щоденної звітності, інструмент для прогнозування залишків вакцини. За словами Кучера, такий інструмент використовуються в ДП “Медичні закупівлі”.

Також буде використовуватися автоматизована система фармаконагляду, яка збиратиме дані про несприятливі події після імунізації, в тому числі сигнали про остаточну кваліфікацію відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо алгоритмів спостереження та інше.

“Вакцинація від COVID-19 включена до діючої системи звітності, і Україна в оперативному режимі обмінюється даними з іншими країнами світу. Тому всі необхідні інструменти для фармаконагляду в Україні будуть оновлені відповідно до світових стандартів”, - сказав Кучер.

Окрім цього, планується спільно з НСЗУ та РНБО запустити інформаційні дашборди, на яких буде висвітлюватися інформація щодо процесу вакцинації в Україні, скільки використано вакцин тощо. Ця інформація, за словами Кучера, буде передаватися для звітності у ВООЗ та європейську систему спостереження за вакцинацією.

Як повідомляв Укрінформ, в середині лютого Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX перші 117 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Початок вакцинації МОЗ анонсував з 15 лютого. Вакцинація відбуватиметься в 5 етапів. На першому планується вакцинувати понад 300 тис осіб, серед яких медпрацівники та працівники лікарень, що надають меддопомогу від COVID-19.

В Україні станом на 3 лютого підтверджено 1 227 164 випадки COVID-19, з них за добу — 3 285.