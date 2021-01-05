МОЗ готує понад 30 проєктів у сфері цифровізації

Міністерство охорони здоров'я планує цього року запровадити електронний кабінет пацієнта, електронний лікарняний і ще близько 30 проєктів у сфері цифровізації.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Нами розроблено "дорожню карту", згідно з якою на цей рік заплановано понад 30 цифрових проєктів, які ми хочемо реалізувати. Перш за все, ми хочемо запровадити електронний кабінет пацієнта, в тому числі з інтеграцією його з сервісом “Дія”, що дозволить пацієнту бачити власну електронну медичну карту, надавати декларацію онлайн, доступ до власних даних... Наступне - це медичні висновки. Перш за все це електронні лікарняні - ми хочемо позбутися в 2021 році будь-якого оформлення паперових лікарняних”, - сказав Степанов.

За його словами, також планується запровадити електронний план лікування — модуль, який дасть змогу лікарю робити необхідні призначення та полегшить контроль за виконанням цих призначень.

Окрім цього, планується запровадження модуля чутливих даних - для ведення електронних медичних записів за такими нозологіями, як ВІЛ/СНІД та психічні розлади, зазначив міністр.

Він додав, що буде запроваджено й електронний рецепт, передусім на інсуліни, наркотичні засоби, а поступово - й на інші препарати.

Крім того, буде розроблена система управління лікарськими засобами та медичними виробами “Е-сток”.

“Ми хочемо все, що ми закуповуємо по централізованих закупівлях, ... щоб це була єдина електронна система, де ми чітко бачимо: що залишилося, в якому дозуванні, що необхідно перерозподілити“, - пояснив глава МОЗ.

За його словами, планується інтеграція електронної системи охорони здоров’я з іншими державними системами та реєстрами, які діють у країні.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив Концепцію розвитку електронної охорони здоров'я, яка розрахована на 5 років.