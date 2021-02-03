Найвищий COVID-показник - на Буковині, Прикарпатті та Миколаївщині

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій області - 288 на 100 тис. населення, в Івано-Франківській області - 281,5, у Миколаївській області - 195.

У Києві показник захворюваності на COVID-19 за останні 14 днів на 1 лютого становить 166,1 на 100 тис. населення.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 144,7 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській області - 44,9 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для хворих на COVID-19, - в Івано-Франківській області (52,9% станом на 2 лютого).

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях для хворих на COVID-19 - 27,4% станом на 2 лютого, у Києві - 27,3%.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 227 164 людини, за останню добу зафіксовані 3285 нових випадків коронавірусу.