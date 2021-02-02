Депутатка Зінкевич готова взяти на поруки ветеранку Котеленець

Народний депутат Яна Зінкевич (“Європейська солідарність”) заявила, що готова бути поручителем у судових засіданнях для ветерана АТО Вікторії Котеленець, відомої за позивним "Фортуна".

Про це Зінкевич заявила під час пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

“Знаю Вікторію особисто як людину добре, в тому числі й зовнішньо. Хочу наголосити, що я буду поручителькою Вікторії в судах. Нас уже є 17 народних депутатів, які готові на це. І, відповідно, ми будемо брати участь у безпосередньо в судах, і взагалі по 3-4 депутати буде (у середньому на засіданні — ред.). Здебільшого цього для порук достатньо, але тут у нас мета хоча б вивести... щоб хоча б був домашній арешт”, - повідомила Зінкевич.

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За словами депутата, у Котеленець є двоє маленьких дітей, і вона має проблеми зі здоров'ям після складного ДТП, після чого вона якраз і перестала брати участь у бойових діях.

Зінкевич відзначила, що стан здоров'я Котеленець не дозволяє перебувати їй у Лук'янівському СІЗО.

“І, як член підрозділу “Правого сектору” на момент 2015 року... я особисто пам'ятаю, що тоді хтось також помітив, що є нібито якась візуальна схожість з цією конвоїркою (з так званого “параду” в Донецьку в 2014 році — ред.). Займалося цим питанням СБУ, в тому числі і служба безпеки у наших структурах “Правого сектору”... Ніхто ніяких схожостей фактичних не виявив, і всі зрозуміли, що це не Вікторія”, - зазначила депутатка.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна заявляла про свою готовність взяти на поруки Вікторію Котеленець.

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3 грудня 2020 року міжвідомчою комісією було ухвалено рішення про надання Котеленець статусу учасника бойових дій. Повний пакет належних документів, наданий заявницею, був перевірений у встановленому порядку і розглянутий Комісією у складі представників Міноборони, МВС, Мін’юсту, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісу Генерального прокурора, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС, інших державних органів та громадських організацій.

19 січня 2021 року Національна поліція арештувала Котеленець, коли вона приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій. Про затримання повідомили на власних сторінках у Фейсбуці народний депутат і ветеран АТО Яна Зінкевич, військова Олена Білозерська, а також центр "Миротворець".

Правоохоронці звинувачують Котеленець у тому, що вона нібито воювала на боці терористичних угруповань "ДНР".

У центрі "Миротворець" вказують, що насправді жінка на фото з українськими полоненими – ймовірно, Ольга Сухова, яка нині проживає в Донецьку.