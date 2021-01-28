Апеляцію на запобіжний захід ветеранці Котеленець розглянуть 3 лютого

Апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ветеранки Вікторії Котеленець суд продовжить розглядати 3 лютого.

Про це йдеться у повідомленні Фейсбук-спільноти “Свободу Фортуні - Вікторії Котеленець”, передає Укрінформ.

“Суд по зміні запобіжного заходу для Вікторії Котеленець перенесли на 3 лютого 13:20. Формально - через те, що з Печерського суду до Київського апеляційного не прибули документи. Спочатку судді призначили засідання на 15 лютого, але адвокат Віталій Цокур діяв дуже професійно і зумів переконати суддів наблизити засідання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під судом у четвер збиралася група підтримки, зокрема, бійці ДУК "Правий сектор" та Української Добровольчої армії, які тримали плакати із зображенням ветеранки, а також скандували "Свободу Фортуні!".

Під судом був також представник Міністерства ветеранів.

“Приїхала також з Донеччини хвора літня мама Фортуни, але так і не змогла побачити і підтримати дочку”, - зазначили активісти.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна заявляла про свою готовність взяти на поруки ветеранку Вікторію Котеленець.

3 грудня 2020 року міжвідомчою комісією було ухвалено рішення про надання Вікторії Котеленець статусу учасника бойових дій. Повний пакет належних документів, наданий заявницею, був перевірений у встановленому порядку і розглянутий Комісією у складі представників Міноборони, МВС, Мін’юсту, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісу Генерального прокурора, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС, інших державних органів та громадських організацій.

При отриманні посвідчення УБД Котеленець була затримана правоохоронцями в офісній будівлі, де серед інших відомств знаходяться і кабінети Мінветеранів.

Читайте також: Лапутіна готова взяти на поруки ветеранку Котеленець

19 січня 2021 року Національна поліція арештувала ветеранку АТО Вікторію Котеленець, відому також за позивним "Фортуна", коли жінка приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій. Про затримання повідомили на власних сторінках у Facebook народна депутатка і ветеранка Яна Зінкевич, військова Олена Білозерська, а також центр "Миротворець".

Правоохоронці звинувачують Вікторію в тому, що вона нібито воювала на боці терористичних угруповань "ДНР".

У центрі "Миротворець" вказують, що насправді жінка на фото з українськими полоненими – імовірно, Ольга Сухова, яка нині проживає в Донецьку.

Фото: facebook.com/FreeVictoriaFortuna