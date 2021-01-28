Лапутіна готова взяти на поруки ветеранку Котеленець

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна готова взяти на поруки ветерана Вікторію Котеленець та запропонувала впровадити інститут ветеранського омбудсмена.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Я готова особисто взяти на поруки Вікторію Котеленець», - зазначила міністр.

Як зазначається, у міністерстві вважають, що ті, хто боронив і боронить Україну, у свою чергу потребують захисту, ефективної правової підтримки і допомоги. З початком російської збройної агресії кількість випадків, коли захисники потрапляють у гострі ситуації і потребують адвокації, весь час зростає. Водночас у державі не вистачає системних правових механізмів, орієнтованих на категорію осіб, які захистили Україну і мають підвищене почуття справедливості і гідності.

«Наразі у таких випадках, окрім суспільного тиску і застосування такого гуманного запобіжного заходу, як поручительство у суді - інші дієві механізми у державі до цього часу не запроваджені. Фактично, суспільний механізм є, а правового немає. І це створює велику прогалину у можливості прийняття гідного рішення», - зазначила міністр, додавши, що саме тому наголошує на створенні інституту ветеранського омбудсмена.

Як повідомлялося, 3 грудня 2020 року міжвідомчою комісією ухвалене рішення про надання Вікторії Котеленець статусу учасника бойових дій. Повний пакет належних документів, наданий заявницею, був перевірений у встановленому порядку і розглянутий Комісією у складі представників Міноборони, МВС, Мін’юсту, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісу генерального прокурора, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС, інших державних органів та громадських організацій.

19 січня 2021 року при отриманні посвідчення УБД Котеленець була затримана правоохоронцями в офісній будівлі, де серед інших відомств знаходяться і кабінети Мінветеранів.

Про затримання повідомили у Фейсбуках народний депутат і ветеран Яна Зінкевич, військова Олена Білозерська, а також центр "Миротворець".

Правоохоронці звинувачують Котеленець у тому, що вона нібито воювала на боці терористичних угруповань "ДНР".

У центрі "Миротворець" вказують, що насправді жінка на фото з українськими полоненими, імовірно, Ольга Сухова, яка нині проживає в Донецьку.