Зеленський призначив стипендії 119 діячам культури та мистецтва

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №42/2021 «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з документом, 33 діячі культури та мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, ще для 86 призначені стипендії строком на два роки.

Особам, зазначеним у статті 1 цього документа, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом, додали у пресслужбі.

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Як повідомлялося, Кабмін 28 жовтня 2020 року схвалив проєкт указу Президента про призначення державних стипендій 122 видатним діячам культури та мистецтва.

Цим документом пропонувалося призначити 36 довічних та 86 дворічних держстипендій. Мета указу - забезпечити реалізацію державної політики з підтримки та поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів культури й мистецтва та соціального захисту професійних творчих працівників і працівників культури.

Фото: president.gov.ua