З «коронавірусного» фонду не використали майже 12 мільярдів - Рахункова палата

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі телеканалу «Прямий», передає Укрінформ з посиланням на Рахункову палату.

«Нагадаю, що Фонд був створений у квітні минулого року і становив 78,4 млрд грн. З них залишились невикористаними 11,9 млрд грн. Це дуже велика сума. Фактично, з 37-ми бюджетних програм нереалізованими в повному обсязі залишились 32», - зазначив Пацкан.

Голова Рахункової палати акцентував увагу на чотирьох програмах, за якими були не використані найбільші суми коштів Фонду. Зокрема, 1,4 млрд грн – МОЗ, реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення (додаткове фінансування); 4,7 млрд грн – Мінсоцполітики, надання Пенсійним фондом одноразової допомоги особам, які можуть втратити доходи у разі заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; 2,1 млрд грн – МОЗ, забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи COVID-19, забезпечення засобами індивідуального захисту; 1,2 млрд грн – Мінекономіки, надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання на період здійснення обмежувальних заходів.

Він також підкреслив, що цьогоріч Рахункова палата проведе аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Як повідомлялося, Верховна Рада у квітні 2020 року створила в державному бюджеті Фонд боротьби з коронавірусом.

Станом на кінець року із Фонду боротьби з COVID-19 на доплати медичним працівникам не використали 116 млн грн, або майже 35% від запланованої суми.

В Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за добу - 2030.