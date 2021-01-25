Торік з держбюджету не використали понад 67 мільярдів - Рахункова палата

За 2020 рік з державного бюджету не використали понад 67 млрд грн, найбільше – в Міністерстві охорони здоров'я та Мінсоцполітики.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету України у 2020 році, повідомляє пресслужба РП, передає Укрінформ.

«Недоліки планування низки бюджетних програм та неефективні управлінські рішення при використанні бюджетних коштів призвели до невиконання плану видатків на 5% — 67,3 млрд грн», — сказав Пацкан.

За його словами, менші плану видатки за бюджетними програмами МОЗ — на 10,5 млрд грн (7,7%). З них, 2,7 млрд грн — на відшкодування витрат на медобслуговування населення внаслідок оплати фактично наданих послуг, 2,4 млрд грн — на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, 2,1 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального заходу, тестів, обладнання та доплати працівникам лабораторій МОЗ (кошти Фонду боротьби з COVID-19) та 1 млрд грн — на закупівлю медикаментів і лікарських засобів через довготривалі процедури закупівель.

Менше запланованого на 5,8 млрд грн видатки Мінсоцполітики за бюджетними програмами, зокрема, що здійснюються за рахунок коштів Фонду боротьби з COVID-19, на надання Пенсійним фондом України одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, – на 4,7 млрд грн (56%), фінансової допомоги Фонду соцстрахування України для виплат медпрацівникам та членам їхніх сімей — майже на 171 млн грн (73%). Це спричинено зокрема оплатою фактично наданих виплат.

Не виконаний план видатків Державним агентством автомобільних доріг України — на 4 млрд грн (4,2%), Мінекономрозвитку — на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН — на 3,7 млрд грн (8,2%), МВС — на 2,9 млрд грн (2,8%), Міноборони — на 1,6 млрд грн (1,4%).

Через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету на 83,4 млрд грн (27,8%) менший плану і становив 217 млрд грн, що в межах встановленого у законі граничного обсягу — 298 млрд грн.

«Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит державного бюджету зріс у 2,7 раза і став найбільшим за останні десять років», — сказав Пацкан та зауважив, що доходи державного бюджету у 2020 році становили 1 трлн 76 млрд грн, що на 9 млрд грн (0,8%) більше плану.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2020 року через поширення коронавірусу Верховна Рада внесла зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, дефіцит держбюджету було збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочено на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшились на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).