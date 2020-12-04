Сума невиконання плану видатків загального фонду бюджету зростає - Пацкан

Сума невиконання плану видатків загального фонду державного бюджету на 1 грудня вже становила 101 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

«З кожним місяцем сума невиконання плану видатків загального фонду держбюджету збільшується і на 1 грудня вже становила 101 млрд грн. Тож дедалі менше оптимізму щодо проведення запланованих на 2020 рік видатків. Ситуація з використанням коштів Фонду COVID-19 ще гірша. У травні –листопаді загалом не використано 23 млрд грн, або 36% плану. І це в умовах, коли кожна копійка бюджетних коштів має працювати на подолання наслідків пандемії", - написав Пацкан.

Він зазначив, що найбільшим викликом для виконання бюджету цього року є залучення державних запозичень.

«Саме їх недоотримання спричинило невиконання плану надходжень загального фонду у січні–листопаді на 141 млрд грн", - зазначив Пацкан.

За його словами, для виконання плану державних запозичень до загального фонду у грудні необхідно отримати 176 млрд грн, або 28% плану на рік.

«Це нереально. Так, у листопаді від розміщення ОВДП надійшло лише 29 млрд грн, а від зовнішніх кредиторів – 0,3 млрд грн. При цьому, починаючи з серпня, зростає середньозважена дохідність внутрішніх запозичень як в національній, так і в іноземній валютах. А це позначиться на видатках на обслуговування державного боргу в наступних бюджетних періодах", - зауважив голова Рахункової палати.

Як повідомляв Укрінформ, за оперативними даними Державної казначейської служби, у листопаді 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 85,5 млрд грн, розпис виконано на 106,2% або +5,0 млрд грн.