Рахункова палата ставить під сумнів зростання ВВП на 4,6% наступного року

Рахункова палата вважає, що зростання економіки у розмірі 4,6%, яке закладається в проєкт державного бюджету на 2021 рік, є досить оптимістичним.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи презентацію проєкту державного бюджету на 2021 рік.

«Уряд прогнозує зростання економіки на 4,6%, це досить оптимістично. Враховуючи ситуацію, яка склалась, є ризики, що такого не буде досягнуто», - сказав Пацкан.

Свою думку він аргументував, зокрема, карантинними обмеженнями, що триватимуть до кінця 2020 року, і рецесією в промисловості.

«Статистика демонструє збільшення кількості хворих на коронавірус. Триває рецесія в промисловості та інших галузях, також зменшилось кредитування економіки, суттєво скоротились капітальні надходження. Все це призведе до ненадходження доходів бюджету в запланованих обсягах», - застеріг очільник Рахункової палати.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 листопада розглядає проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні.

Депутати надали понад 2 тис. пропозицій до проєкту держбюджету-2021. Також було запропоновано збільшити видатки на 20 млрд грн.