Рахункова палата ставить під сумнів зростання ВВП на 4,6% наступного року
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи презентацію проєкту державного бюджету на 2021 рік.
«Уряд прогнозує зростання економіки на 4,6%, це досить оптимістично. Враховуючи ситуацію, яка склалась, є ризики, що такого не буде досягнуто», - сказав Пацкан.
Свою думку він аргументував, зокрема, карантинними обмеженнями, що триватимуть до кінця 2020 року, і рецесією в промисловості.
«Статистика демонструє збільшення кількості хворих на коронавірус. Триває рецесія в промисловості та інших галузях, також зменшилось кредитування економіки, суттєво скоротились капітальні надходження. Все це призведе до ненадходження доходів бюджету в запланованих обсягах», - застеріг очільник Рахункової палати.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 листопада розглядає проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні.
Депутати надали понад 2 тис. пропозицій до проєкту держбюджету-2021. Також було запропоновано збільшити видатки на 20 млрд грн.