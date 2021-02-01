Розбудова реабілітації в Україні: Мінветеранів співпрацюватиме з ОБСЄ

Міністерство у справах ветеранів продовжить співпрацювати з ОБСЄ у розбудові системи реабілітації ветеранів.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні Послом Генріком Вілладсеном, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Мінветеранів зацікавлене у подальшому співробітництві з ОБСЄ, зокрема, в рамках реалізації нових проєктів з розробки реабілітаційних програм і стандартів, проведення соціологічних досліджень, професійного розвитку надавачів психологічної допомоги та діджиталізації послуг, що надаються ветеранам", - сказала Лапутіна.

Також під час зустрічі вона висловила вдячність Вілладсену за проєкт, реалізований за підтримки ОБСЄ в Україні минулого року. За її словами, через розробку механізмів реабілітації зазначений проєкт посилив спроможність Міністерства у розбудові системи підтримки населення, яке постраждало внаслідок конфлікту.

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За словами Вілладсена, унікальний досвід, набутий під час роботи з наслідками війни, може стати корисний іншим країнам. Він також звернув увагу на важливість розвитку проєктів інтегрування захисників у громади.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство у справах ветеранів на державному рівні ініціює запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.