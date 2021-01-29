Україна використає хорватський досвід адаптації ветеранів до цивільного життя

Україна використає хорватський досвід психосоціальної реабілітації та професійної адаптації ветеранів війни.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні Аніцею Джамич, повідомлє пресслужба Мінветеранів.

"Світ має знати, що український Донбас та Луганськ – це не тільки про війну. Це про людей, які у 2014 році стали на захист країни, допомогли армії, розвинули волонтерський рух. А сьогодні розвивають власну справу, реалізовують проєкти у місцевих громадах і фактично є творцями українських сучасних традицій", - сказала під час зустрічі Лапутіна.

Вона запропонувала Джамич організувати зустріч між очільниками Міністерства хорватських ветеранів Республіки Хорватія та Міністерства у справах ветеранів України після закінчення карантинних заходів, а також запросила у липні взяти участь у заходах до звільнення міст Слов’янськ та Краматорськ, у спільних культурно-просвітницьких проєктах та обміні досвідом ведення ветеранського бізнесу.

"Розвиток двосторонньої співпраці закріплено у меморандумі, укладеному між нашими відомствами. Таку зустріч ми можемо провести у Києві або Загребі", – сказала міністерка у справах ветеранів.

Своєю чергою Джамич підтвердила актуальність продовження співпраці двох держав, зокрема щодо захисту ветеранів війни та членів їх родин, роботи з ветеранськими організаціями, проведення психосоціальної реабілітації та професійної адаптації ветеранів війни.

Як повідомляється, Хорватія має унікальний досвід мирної реінтеграції після тривалої війни. Значна кількість населення стала на захист країни, тому ветеранів в Хорватії понад пів мільйона.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів спільно з фондом «Повернись живим» сприятимуть підтримці ветеранського підприємництва на державному рівні.