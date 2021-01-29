Україна використає хорватський досвід адаптації ветеранів до цивільного життя

Україна використає хорватський досвід адаптації ветеранів до цивільного життя

Укрінформ
Україна використає хорватський досвід психосоціальної реабілітації та професійної адаптації ветеранів війни.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні Аніцею Джамич, повідомлє пресслужба Мінветеранів.

"Світ має знати, що український Донбас та Луганськ – це не тільки про війну. Це про людей, які у 2014 році стали на захист країни, допомогли армії, розвинули волонтерський рух. А сьогодні розвивають власну справу, реалізовують проєкти у місцевих громадах і фактично є творцями українських сучасних традицій", - сказала під час зустрічі Лапутіна.

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Вона запропонувала Джамич організувати зустріч між очільниками Міністерства хорватських ветеранів Республіки Хорватія та Міністерства у справах ветеранів України після закінчення карантинних заходів, а також запросила у липні взяти участь у заходах до звільнення міст Слов’янськ та Краматорськ, у спільних культурно-просвітницьких проєктах та обміні досвідом ведення ветеранського бізнесу.

"Розвиток двосторонньої співпраці закріплено у меморандумі, укладеному між нашими відомствами. Таку зустріч ми можемо провести у Києві або Загребі", – сказала міністерка у справах ветеранів.

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Своєю чергою Джамич підтвердила актуальність продовження співпраці двох держав, зокрема щодо захисту ветеранів війни та членів їх родин, роботи з ветеранськими організаціями, проведення психосоціальної реабілітації та професійної адаптації ветеранів війни.

Як повідомляється, Хорватія має унікальний досвід мирної реінтеграції після тривалої війни. Значна кількість населення стала на захист країни, тому ветеранів в Хорватії понад пів мільйона.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів спільно з фондом «Повернись живим» сприятимуть підтримці ветеранського підприємництва на державному рівні.

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