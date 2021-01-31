Нападникам на українського підлітка у Парижі висунули обвинувачення

У Парижі дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка висунуті обвинувачення, включаючи замах на убивство.

Про це повідомляє Franceinform, передає власний кореспондент Укрінформу.

За інформацією джерел у слідстві, п’ять осіб обвинувачуються у замаху на вбивство; вони заарештовані. Ще четверо підлітків перебувають під контролем правоохоронців.

Загалом за цією справою було затримано дванадцять осіб: одинадцять підлітків віком 15-17 років та один 18-річний юнак. Більшість з них мешкає у містечку Ванв, що біля Парижа.

Зазначається, що трьох затриманих було відпущено без висунення обвинувачень на цій стадії розслідування.

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Як повідомлялося, 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка. Близько десяти нападників з металевими палицями, битами й ножами атакували компанію студентів.

На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка жорстоко б'є група хлопців. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

У результатів нападу у хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю і ненавистю, та наголосив, що винні мають бути покарані. Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.

28 січня у коментарі Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко поінформував, що підліток перебуває у стабільному стані, а посольство України у Франції підтримує зв‘язок із родиною та лікарями.