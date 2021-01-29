У Франції затримали ще двох підозрюваних у нападі на українського підлітка
Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на прокуратуру Парижа, передає власний кореспондент Укрінформу.
За даними видання, зранку 29 січня правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Загалом на сьогодні у цій справі затримано 12 чоловік, включаючи 11 підлітків та дорослого.
Як повідомлялося, 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка.
Фото з сайту francetvinfo.fr
На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, б'є група хлопців. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.
У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю, та наголосив, що винні мають бути покарані.
28 січня у коментарі Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що потерпілий підліток перебуває у стабільному стані, а посольство України у Франції підтримує зв‘язок із родиною та лікарями.