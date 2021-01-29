Уряд наступного тижня розповість про нові контракти на постачання COVID-вакцин - Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов запевнив, що наступного тижня уряд розповість про нові домовленості щодо постачання вакцини від коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

«Ми спочатку говорили про те, що ми вакцинацію починаємо в лютому 2021 року. Ми виходили з тих домовленостей і того розуміння процесу домовленостей, який у нас існував у вересні-жовтні місяці. Коли ми в змозі отримати вакцину... Виходячи з тих домовленостей, я думаю, що вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали, я просто не можу зараз назвати», — сказав міністр.

Він уточнив, що домовленості були досягнуті ще восени 2020 року, але поки не може назвати, з ким саме підписані контракти.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться орієнтовно з 15 лютого.

В Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу 5 181.