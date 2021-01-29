«Торгівля» прескартами журналіста: у МВС перевірять інформацію

Правоохоронці перевірять викладену у заяві Ради з питань свободи слова при Президентові інформацію щодо видачі з боку ВГО «Журналісти проти корупції» журналістських посвідчень особам, які не здійснюють журналістської діяльності.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

“Безумовно, ми цю заяву вивчимо, вона буде зареєстрована відповідним чином, і ми її детально оцінимо та перевіримо всі факти і у разі наявності підстав — кваліфікуємо відповідним чином. Тобто, відреагуємо відповідно до вимог чинного законодавства”, - сказав Шевченко.

Раніше Рада з питань свободи слова при Президентові закликала Нацполіцію вжити заходів для припинення видачі з боку ВГО «Журналісти проти корупції» журналістських посвідчень в обмін на «членські внески» особам, які не здійснюють журналістської діяльності та не дотримуються етичних норм професії.

Як повідомляв Укрінформ, Комісія з журналістської етики 27 січня закликала зупинити незаконну видачу прескарт і зловживання статусом журналіста.

24 січня Медіарух закликав Національну поліцію розслідувати дії ВГО «Журналісти проти корупції» щодо практики продажу журналістських посвідчень особам, які не здійснюють журналістської діяльності та не дотримуються етичних норм професії.

21 січня 2021 року стало відомо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти члена Медіаруху та виконавчого директора Інституту масової інформації Оксани Романюк за заявою голови «Журналістів проти корупції» Сергія Кота. Заяву Сергій Кот подав 31 грудня 2020 року через коментар Романюк «Детектору медіа» про продаж журналістських посвідчень ГО «Журналісти проти корупції».

Кот звинуватив медіаексперта в завідомо неправдивому повідомленні про злочин (стаття 383 ККУ).

На початку грудня 2020 року Сергій Кот подав скарги до Комісії з журналістської етики та Незалежної медійної ради й написав листа «Детектору медіа», в якому заперечує звинувачення. 29 грудня 2020 року КЖЕ дійшла висновку, що в оскаржуваних Котом публікаціях не міститься порушень Кодексу етики українського журналіста, а викладені факти відповідають дійсності. Разом з тим, КЖЕ встановила в діях Сергія Кота грубе порушення Кодексу етики українського журналіста, закликавши негайно припинити надавати за гроші статус журналіста особам, які не ведуть журналістської діяльності, та зупинити рекламну кампанію для залучення таких «журналістів».