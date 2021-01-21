Поліція відкрила провадження щодо очільниці ІМІ

Поліція наприкінці 2020 року відкрила кримінальне провадження за заявою очільника громадської організації “Журналісти проти корупції” Сергія Кота проти виконавчого директора Інституту масової інформації Оксани Романюк.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на інформаційний запит ZMINA, передає Укрінформ.

"Як повідомили в поліції, відповідне провадження почали за заявою засновника згаданої Романюк організації та очільника однойменної інформагенції Сергія Кота 31 грудня 2020 року і станом на 20 січня 2021 ще розслідують", - йдеться у публікації.

Зазначається, що Кот звинувачує Романюк у "завідомо неправдивому повідомленні про злочин" (стаття 383-1 ККУ). Йдеться про коментар очільниці ІМІ Детектору Медіа, в якому вона розповіла про продаж журналістських посвідчень організацією, яку очолює Кот.

Водночас, як наголошується, на сайті “Журналістів проти корупції” досі розміщено повідомлення, в якому пропонується за сплату членських внесків видати будь-кому журналістське посвідчення, а ця людина тоді зобов’язується брати участь у громадських заходах організації та публікувати на її сайті не менш ніж одну статтю на місяць.

Окрім того, повідомляється, що Сергій Кіт 3 грудня 2020 року подав скарги до Комісії з журналістської етики та Незалежної медійної ради й написав листа “Детектору медіа”, в якому заперечив звинувачення.

29 грудня 2020 року КЖЕ визнала скаргу Кота неправомірною і встановила в його діях порушення Кодексу етики українського журналіста, закликавши негайно припинити надавати за гроші статус журналіста особам, які не ведуть журналістської діяльності, та зупинити відповідну рекламну кампанію.

"Своєю чергою з початку 2021 року на сайті “Журналісти проти корупції” стали з’являтися дискредитаційні матеріали щодо Оксани Романюк, в яких її називають “грантожеркою” та вдаються до особистих образ. Переважно це передруки різних дискредитаційних текстів і відео за попередні роки", - пише ZMINA.

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Нагадаємо: комісія з журналістської етики ще у 2017 році звертала увагу на діяльність ГО “Журналісти проти корупції” і висловлювалася про можливе зловживання видаванням службових посвідчень як за умови наявності дійсного свідоцтва про реєстрацію інформаційного агентства чи друкованого ЗМІ, так і за його відсутності.

Оксана Романюк є виконавчим директором ГО “Інститут масової інформації” (ІМІ) з 2013 року, а також представницею в Україні “Репортерів без кордонів”. ІМІ проводить моніторингові дослідження, аналізує та розробляє законодавчі ініціативи в медійній сфері, посібники для журналістів, проводить тренінги для них тощо.