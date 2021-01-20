Кількість дезінформації в онлайн-медіа зросла майже втричі - ІМІ

Інститут масової інформації констатує, що на сьогодні кількість дезінформації в онлайн-медіа зросла майже втричі.

Про це повідомила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк під час дискусії на Міжнародній конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми займаємося аналізом контенту в онлайн-медіа, і зараз почали аналізувати дезінформацію і фейки на регіональному рівні. І якщо говорити, що є основною проблемою станом на зараз, то можна виділити три рівні. Перший - це дезінформаційна кампанія з боку країни-агресора, яка інтенсивна зараз, як ніколи. Порівнюючи з нашими даними від 2018 року, дослідження, яке ми робили спільно з Texty, кількість дезінформації зростала приблизно втричі. Другий – це якість журналістики. Мене надзвичайно здивувало те, що близько 20% фейків пов’язані з тим, що журналісти не вміють читати цифри, не вміють описати тендер, навіть із сайту Прозоро не можуть взяти дані і їх опрацювати. В результаті отримуємо, що в регіоні скоротилася кількість шкіл, хоча насправді вона зросла», - сказала Романюк.

Вона додала, що третьою проблемою є відсутність критичного мислення з обох боків – і з боку журналістів, і з боку аудиторії. Як наслідок маємо широкий спектр дезінформації, починаючи від популізму, астрологів, які рекомендують, за кого голосувати, і закінчуючи просто тлумаченнями ситуації з коронавірусом так, як це здається людям, які мають проблеми з критичним мисленням.

«Я би прив’язала критичне мислення до безпеки. Зараз страх відкриває ворота дезінформації. Страх перед коронавірусом робить нас вразливими. І люди починають довіряти інформації про російські вакцини, не думаючи про те, що сама Росія зможе забезпечити себе вакцинами добре якщо до кінця 2021 року. За умови, що почне зараз їх виробляти інтенсивно, тому що живе в Росії скільки – 150 мільйонів? Така інформація, якщо трішки подумати над тим, що відбувається, сприятиме безпеці людей», - зауважила експертка.

Вона також зазначила, що є ще один феномен, який відбувається протягом цього року і його відмічають закордонні дослідники, - це те, що люди починають масово перетікати в соцмережі саме з міркувань безпеки.

«Новини несуть дуже багато негативу. Навіть у найякісніших медіа понад 50% новин – це негатив. Люди втомилися, вони хочуть безпеки, в тому числі підсвідомо безпеки від коронавірусу, і йдуть в затишний чат у Вайбері, де їм легко «напарять» якусь локшину на вуха», - сказала Романюк.

А також наголосила, що саме критичне мислення, навіть через цей негатив у новинах, зробить людей більш безпечними, більш захищеними. Особливо зараз, в часи викликів.