Скандал з продажем прескарт: комісія з журналістської етики пояснила, в чому небезпека

Комісія з журналістської етики закликає негайно зупинити незаконну видачу прес-карт і зловживання статусом журналіста.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці КЖЕ у Фейсбуці.

«Комісія останнім часом фіксує часті випадки масової роздачі посвідчень журналіста особам, які не ведуть журналістської діяльності, в тому числі - видачі таких посвідчень за гроші. При цьому особи, які рекламують такі послуги, роблять акцент на перевагах статусу журналіста - як-то можливості оформити дозвіл на зброю, отримати переваги перед іншими громадянами, безперешкодно відвідувати органи влади тощо», - ідеться в заяві.

Зазначається, що Комісія вважає такі прецеденти небезпечними. Адже наявність журналістського посвідчення надає право на отримання травматичної зброї, на присутність на засіданнях виборчих комісій, на безперешкодне відвідування приміщень суб’єктів владних повноважень тощо.

«Недобросовісні особи, які не є журналістами, проте мають таке посвідчення, часто зловживають отриманими правами. Зокрема незаконна роздача журналістських посвідчень сприяє незаконному продажу зброї та тероризму: терористи можуть купити посвідчення, безперешкодно заходити в будівлі органів влади чи інші об’єкти і створювати небезпеки для громадян», - застерігають автори заяви.

У КЖЕ наголошують, що зловживання статусом журналіста без виконання функцій журналіста, без дотримання обов’язків журналіста, в тому числі визначених Кодексом журналістської етики, підриває довіру суспільства до журналістської роботи в цілому і до статусу журналіста.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня Медіарух закликав Національну поліцію розслідувати дії ВГО «Журналісти проти корупції» щодо практики продажу журналістських посвідчень особам, які не здійснюють журналістської діяльності та не дотримуються етичних норм професії.

21 січня 2021 року стало відомо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти членкині Медіаруху та виконавчої директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк за заявою голови «Журналістів проти корупції» Сергія Кота. Заяву Сергій Кот подав 31 грудня 2020 року через коментар Романюк «Детектору медіа» про продаж журналістських посвідчень ГО «Журналісти проти корупції».

Кіт звинуватив медіаекспертку в завідомо неправдивому повідомленні про злочин (стаття 383 ККУ). При цьому на сайті ВГО «Журналісти проти корупції» досі розміщено повідомлення, у якому пропонується за сплату членських внесків видати будь-кому журналістське посвідчення, а ця людина натомість зобов’язується брати участь у громадських заходах організації та публікувати на її сайті не менш, ніж одну статтю на місяць. На сайті організації пишуть, що мати журналістське посвідчення буде корисно переліку осіб, куди внесено «юристів», «підприємців», «місцевих депутатів» та «автолюбителів, які люблять подорожувати».

На початку грудня 2020 року Сергій Кіт подав скарги до Комісії з журналістської етики та Незалежної медійної ради й написав листа «Детектору медіа», в якому заперечує звинувачення. 29 грудня 2020 року КЖЕ дійшла висновку, що в оскаржуваних Котом публікаціях не міститься порушень Кодексу етики українського журналіста, а викладені факти відповідають дійсності. Разом з тим, КЖЕ встановила в діях Сергія Кота грубе порушення Кодексу етики українського журналіста, закликавши негайно припинити надавати за гроші статус журналіста особам, які не ведуть журналістської діяльності, та зупинити рекламну кампанію для залучення таких «журналістів». Проте вже на початку 2021 року сайт «Журналісти проти корупції» став передруковувати з проросійських ресурсів дискредитаційні матеріали щодо Оксани Романюк, в яких її називають «грантожеркою» та вдаються до особистих образ, а також в негативному ключі згадують медіаекспертку та очільницю ГО «Детектор медіа» Наталію Лигачову.

За словами Оксани Романюк, Нацполіція не відреагувала на її попередню скаргу щодо продажу посвідчень організацією «Журналісти проти корупції», але тепер порушила проти неї кримінальне провадження через коментар у медіа, що є прецедентом в практиці роботи органів поліції.