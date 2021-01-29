Продаж журналістських посвідчень: Рада з питань свободи слова звернулась до поліції

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові звертає увагу Національної поліції на ймовірні порушення законодавчих та етичних норм з боку окремих організацій та юридичних осіб, зареєстрованих як засоби масової інформації, у зв'язку з незаконною видачею прескарт і зловживанням статусом журналіста.

Про це йдеться в заяві Ради з питань свободи слова, переданій Укрінформу.

"Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України висловлює підтримку Комісії з журналістської етики та її членам у питанні боротьби зі згаданими порушеннями законодавства та етичних засад журналістської професії. Ми звертаємося до Національної поліції із закликом невідкладно розслідувати дії ВГО «Журналісти проти корупції» та інших осіб, зазначених у Заяві Комісії з журналістської етики щодо незаконної видачі прескарт і зловживання статусом журналіста та повідомити Офіс Президента та Раду з питань свободи слова про результати розслідування", - наголошується у заяві.

Зазначається, що зокрема йдеться про видачу журналістських посвідчень в обмін на «членські внески» особам, які не здійснюють журналістської діяльності та не дотримуються етичних норм професії з боку ВГО «Журналісти проти корупції». При цьому особи, які рекламують такі послуги, роблять акцент на перевагах статусу журналіста — як-то можливості оформити дозвіл на зброю, отримати переваги перед іншими громадянами, бути спостерігачами на виборчих дільницях під час виборів, безперешкодно відвідувати органи влади тощо.

"Практика продажу журналістських посвідчень особам, які не здійснюють журналістської діяльності та не дотримуються етичних норм професії, є вкрай загрозливою, адже підриває інформаційну безпеку та довіру до журналістів і медіа, і тому має бути припинена. Додатковий захист та права надаються журналістам відповідно до законодавства з тієї причини, що на них покладено величезну відповідальність за достовірне інформування суспільства. Маніпулювання таким захистом – це не лише порушення етичних стандартів, а і злочин згідно із законодавством. Адже підробка документів охоплює також і випадки внесення до них неправдивих відомостей", - підкреслили у Раді.

Як повідомляв Укрінформ, Комісія з журналістської етики 27 січня закликала негайно зупинити незаконну видачу прескарт і зловживання статусом журналіста. Зазначається, що Комісія вважає такі прецеденти небезпечними, адже наявність журналістського посвідчення надає право на отримання травматичної зброї, на присутність на засіданнях виборчих комісій, на безперешкодне відвідування приміщень суб’єктів владних повноважень тощо.

У КЖЕ наголошують, що зловживання статусом журналіста без виконання функцій журналіста, без дотримання обов’язків журналіста, в тому числі визначених Кодексом журналістської етики, підриває довіру суспільства до журналістської роботи в цілому і до статусу журналіста.

24 січня Медіарух закликав Національну поліцію розслідувати дії ВГО «Журналісти проти корупції» щодо практики продажу журналістських посвідчень особам, які не здійснюють журналістської діяльності та не дотримуються етичних норм професії.

21 січня 2021 року стало відомо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти членкині Медіаруху та виконавчої директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк за заявою голови «Журналістів проти корупції» Сергія Кота. Заяву Сергій Кот подав 31 грудня 2020 року через коментар Романюк «Детектору медіа» про продаж журналістських посвідчень ГО «Журналісти проти корупції».

Кот звинуватив медіаекспертку в завідомо неправдивому повідомленні про злочин (стаття 383 ККУ). При цьому на сайті ВГО «Журналісти проти корупції» досі розміщено повідомлення, у якому пропонується за сплату членських внесків видати будь-кому журналістське посвідчення, а ця людина натомість зобов’язується брати участь у громадських заходах організації та публікувати на її сайті не менш, ніж одну статтю на місяць. На сайті організації пишуть, що мати журналістське посвідчення буде корисно переліку осіб, куди внесено «юристів», «підприємців», «місцевих депутатів» та «автолюбителів, які люблять подорожувати».

На початку грудня 2020 року Сергій Кот подав скарги до Комісії з журналістської етики та Незалежної медійної ради й написав листа «Детектору медіа», в якому заперечує звинувачення. 29 грудня 2020 року КЖЕ дійшла висновку, що в оскаржуваних Котом публікаціях не міститься порушень Кодексу етики українського журналіста, а викладені факти відповідають дійсності. Разом з тим, КЖЕ встановила в діях Сергія Кота грубе порушення Кодексу етики українського журналіста, закликавши негайно припинити надавати за гроші статус журналіста особам, які не ведуть журналістської діяльності, та зупинити рекламну кампанію для залучення таких «журналістів».