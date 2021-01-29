Замість «червоних» будуть дипломи з відзнакою - затвердили наказ Міносвіти

Міністерство юстиції зареєструвало наказ №1571 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки», згідно з яким у дипломах може зазначатися інформація про відзнаки.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє Урядовий портал.

"Зокрема, в пункті 3 наказу йдеться про те, що в дипломах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, які видаються закладами вищої освіти, може зазначатися інформація про особливі досягнення та/або відзнаки здобувачів освіти з урахуванням положень пункту 10 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту»", - йдеться у повідомленні.

В МОН уточнили, що позначку про відзнаку ставитимуть у дипломі про вищу освіту. Відповідно до наказу в дипломі передбачається окремий рядок із записом про відзнаки.

Відомості про особливі досягнення або відзнаки також зазначаються в пункті 6.2.4 додатка до диплома європейського зразка, додали в МОН.

Як повідомляв Укрінформ, у ЗМІ поширилася інформація про те, що відтепер не буде «червоних» дипломів. Тоді як у МОН заявили, що замість «червоних дипломів» виші можуть видавати додатки з відзнаками.

18 січня в МОН заявили, що спільно з Міністерством юстиції України опрацьовують наказ МОН від 29.12.2020 № 1571 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки». Чинним цей документ стане після реєстрації в Мін’юсті та опублікування у виданні «Офіційний вісник України».