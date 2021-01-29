Зеленський - про компенсації за електроопалення: Це частина соціальної справедливості

Президент Володимир Зеленський вітає ухвалені Верховною Радою зміни до Державного бюджету на 2021 рік щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Це частина соціальної справедливості. Ми знизили тарифи для тих, хто опалює домівки газом, повинні так само піклуватися й про людей, які мають обігрівати житло за допомогою електрики. Держава має стояти на захисті своїх громадян, серед іншого і в економічному плані», – зазначив Зеленський.

В ОП зауважили, що цей закон дасть змогу компенсувати витрати на електрику громадянам, які користуються електричним опаленням, у зв’язку з підвищеними тарифами, на ці потреби з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн. Компенсації виплачуватимуть тим, чиї домівки не газифіковані, не підключені до централізованого газопостачання і хто має обігрівати їх за допомогою електроопалювальних установок.

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Також компенсації мають бути виплачені багатодітним, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».