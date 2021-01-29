Зеленський - про компенсації за електроопалення: Це частина соціальної справедливості
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Це частина соціальної справедливості. Ми знизили тарифи для тих, хто опалює домівки газом, повинні так само піклуватися й про людей, які мають обігрівати житло за допомогою електрики. Держава має стояти на захисті своїх громадян, серед іншого і в економічному плані», – зазначив Зеленський.
В ОП зауважили, що цей закон дасть змогу компенсувати витрати на електрику громадянам, які користуються електричним опаленням, у зв’язку з підвищеними тарифами, на ці потреби з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн. Компенсації виплачуватимуть тим, чиї домівки не газифіковані, не підключені до централізованого газопостачання і хто має обігрівати їх за допомогою електроопалювальних установок.
Також компенсації мають бути виплачені багатодітним, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».