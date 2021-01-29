Шмигаль спростовує, що школи не набиратимуть 10-11 класи

Інформація, начебто учні шкіл цьогоріч не зможуть вступати в 10-11 класи, яку розповсюджують проросійські телеканали, не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, про це на Годині запитань до уряду в парламенті заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Спростовую усі чутки, які розповсюджують російські телеканали", - сказав Шмигаль, відповідаючи на питання стосовно того, що деякі школи не набиратимуть 10-11 класи.

Як додав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, зараз міністерство веде роботу з Комітетом ВР з питань освіти, науки та інновацій стосовно впровадження реформи шкільної освіти, яка розпочалася ще у 2016 році.

"Дійсно проросійські телеканали розповсюджують багато чуток стосовно того, що не всі школярі зможуть піти в 10-11-12 класи в страшу профільну шоклу. На сьогодні є плідна робота з комітетом ВР з питань освіти", - сказав Шкарлет.

“Основні критерії для школярів — це якість, доступність (освтіи — ред.) і в цьому контексті деякі моменти треба підправити в Законі про повну загальну середню освіти. Але кожна дитина, яка буде прагнути навчатися в 10-11-12 класі, буде навчатися в 10-11 -12 класі”, - сказав міністр освіти.

Як повідомлялося, в соціальних мережах, батьківських спільнотах та деяких ЗМІ розповсюдилася інформація стосовно того що деякі школи начебто не набиратимуть 10-11 класи.

Водночас, згідно з концепцією реформування шкільної освіти “Нова українська школа”, етап реформування старшої школи - 10,11,12 класів - передбачається з 2027 року. Згідно з концепцією, має бути розроблено і затверджено стандарти профільної освіти у 2023 році, формування мережі закладів 3 рівня - профільної школи - передбачено не пізніше 2025 року.

Фото: КМУ