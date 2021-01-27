МОН готує відповідь на рішення суду за позовом Портнова

Міністерство освіти та науки надає оцінку рішенню Окружного адмінсуду Києва про задовлення позову Андрія Портнова до МОН щодо проведення додаткової експретизи восьми підручників з Єдиного реєстру судових рішень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти та науки на запит Укрінформу

"25.01.2021 з Єдиного реєстру судових рішень Міністерству стало відомо про рішення вищезазначеного суду від 21.01.2021, яким позов Портнова А. В. задоволено. Станом на сьогодні Міністерством надається оцінка вищезазначеному рішенню суду щодо дотримання норм процесуального та матеріального права з метою ухвалення певних управлінських рішень щодо вчинення процесуальних дій у межах компетенції", - йдеться у відповіді.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручники з історії України щодо висвітлення подій Революції Гідності. Відповідним рішенням 21 січня суд задовольнив позов колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова. Рішенням суду Міносвіти зобов’язали переглянути підручники для 5 та 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках.