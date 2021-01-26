МОН має переглянути підручники з історії щодо подій Революції Гідності – суд підтримав Портнова

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручник з історії України щодо висвітлення подій Революції Гідності.

Відповідним рішенням 21 січня суд задовольнив позов колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

«Визнати протиправною бездіяльність Міністерства освіти і науки України, що полягає у нездійсненні перевірки підручників для 5 та 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках, на підставі звернення ОСОБА_1 від 25 березня 2020 року, яке зареєстровано у директораті шкільної освіти Міністерства освіти і науки України 30 березня 2020 року за № П-2433/0-20», - йдеться у рішенні судді Руслана Арсірія.

Рішенням суду Міносвіти зобов’язали переглянути підручники для 5 та 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках.

Це рішення може бути оскаржене протягом 30 днів.

У мотивувальній частині рішення суду йдеться, що позивач вважає, що у підручниках історія 2013-2014 років викладається «однобічно, з вигадуванням фактів», а також «містить ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у той період.

Також позивач вказав, що деяка інформація у підручниках не підтверджена доказами. Зокрема, йдеться про твердження, що “...22 січня 2014 р., у День Соборності України, снайпери «Беркута» застрелили на вулиці Грушевського п`ятьох активістів Євромайдану».

Позивач вказав, що ця інформація не була підтверджена рішенням суду.

У рішенні суду не згадується ім’я Портнова, проте у Фейсбуці він написав, що 21 січня ОАСК виніс рішення за його позовом до Міносвіти.