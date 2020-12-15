Апеляційний суд став на бік Портнова, який опублікував приватні дані водія «Схем»

Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні апеляції водія редакції «Схем» Бориса Мазура, персональні дані якого раніше оприлюднив колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.

Про це передає Укрінформ із посиланням на «Радіо Свобода».

Рішення на користь Портнова ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва у складі Ганни Крижанівської, Максима Оніщука та Вікторії Шебуєвої.

Рішення суддів залишає в силі попереднє рішення Печерського райсуду Києва, який відмовив Борисові Мазуру в задоволенні позову про захист права на приватність. Чоловік також просив зобов’язати Андрія Портнова видалити з публічного доступу його персональні дані (паспортні дані, домашню адресу і т.д.).

Судді фактично дозволили Портнову зберігати ці дані публічними. Окрім того, суддя Печерського райсуду Волкова постановила стягнути з водія «Схем» витрати Портнова на адвокатів і виплатити йому 52 500 гривень.

Адвокатка Бориса Мазура Оксана Максименюк заявила, що після публікації повного тексту рішення суду з мотиваційною частиною його оскаржать у касаційному порядку.

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За її словами, цим рішенням Апеляційний суд створює небезпечну практику, через яку персональні дані зможуть поширюватися як «спосіб захисту своїх прав», попри заборону законом.

«Тепер на основі цього рішення будь-яка особа може поширювати персональні дані особи і вважати, що такий спосіб захисту є законним і відповідає принципам співмірності та розумності», — заявила Максименюк.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Портнов опублікував у Телеграмі персональні дані водія знімальної групи редакції "Радіо Свобода", яка розслідує його діяльність.