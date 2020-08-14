Окружний адмінсуд став на захист Портнова у справі про плагіат у дисертації

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо встановлення порушень академічної доброчесності у формі академічного плагіату в дисертаційному дослідженні Андрія Портнова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Нацагентства щодо встановлення порушень академічної доброчесності у формі академічного плагіату у дисертаційному дослідженні Андрія Портнова “Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми”, - ідеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що суд визнав протиправним та скасував рішення Комітету щодо можливого порушення академічної доброчесності у тексті відповідної дисертації позивача.

У суді інформують, що позивачем у справі є юрист, правозахисник, політик Андрій Портнов, а відповідачем - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти в особі Комітету з питань етики.

Як повідомляється, у тексті рішення суду зазначається, що Нацагентством не спростовано доводи позивача про відсутність академічного плагіату на трьох сторінках дисертаційного дослідження.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, у даному позові - на Нацагентство в особі Комітету з питань етики.

Окрім цього, зазначають у суді, згідно з Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, особі, яку звинувачують у академічному плагіаті/самоплагіаті має бути забезпечена можливість надання пояснень та доведення своєї невинуватості.

Водночас, Портнов у своєму позові зазначив, що розгляд відповідного звернення відбувся без його повідомлення, що позбавило його можливості надати власні пояснення з приводу спірних питань.

Суд також узяв до уваги доводи позивача, що практика діяльності Комітету свідчить про те, що у інших справах, які розглядалися та стосувалися порушення академічної доброчесності інших осіб, їм забезпечувалася можливість участі у процесі перевірки.

У суді наголошують, що такі доводи відповідачем жодним чином не спростовано, в той час, як позивачем в тексті позовної заяви наведено посилання на конкретні рішення даного Комітету.

Також суд урахував наявний в матеріалах справи науково-правовий експертний висновок, де зазначено, що наведені у рішенні Комітету з питань етики випадки збігів окремих текстових фрагментів дисертаційного дослідження Портнова та інших джерел не є порушенням академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату.

Як повідомлялося, раніше у березні цього року Комітет із питань етики НАЗЯВО виявив академічний плагіат у докторській дисертації Андрія Портнова.