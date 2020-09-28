Поліція закрила справу щодо Портнова через погрози журналістам

Поліція закрила справу щодо Портнова через погрози журналістам "Схем"

Укрінформ
Поліція закрила кримінальне провадження щодо погроз колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова журналістам "Радіо Свобода".

Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Національної поліції на інформаційний запит Укрінформу.

"Повідомляємо, що ГСУ НПУ здійснювалося досудове розслідування в окремих кримінальних провадженнях за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України. Наразі у вказаних кримінальних провадженнях прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі статті 284 (закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи) Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Олександр Ковтун поінформував, що 6 листопада 2019 року було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності.

За даними слідства, Портнов опублікував у Телеграмі персональні дані водія знімальної групи редакції Радіо Свобода, яка розслідує його діяльність. Склад правопорушення кваліфіковано за частиною 2 статті 171 та частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу.

Паралельно до поліції надійшла заява представника Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього. У цьому зв’язку було відкрито кримінальне провадження за статтями 171 та 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу.

Розслідування вело Головне слідче управління Нацполіції.

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