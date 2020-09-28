Поліція закрила справу щодо Портнова через погрози журналістам "Схем"

Поліція закрила кримінальне провадження щодо погроз колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова журналістам "Радіо Свобода".

Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Національної поліції на інформаційний запит Укрінформу.

"Повідомляємо, що ГСУ НПУ здійснювалося досудове розслідування в окремих кримінальних провадженнях за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України. Наразі у вказаних кримінальних провадженнях прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі статті 284 (закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи) Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Олександр Ковтун поінформував, що 6 листопада 2019 року було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності.

За даними слідства, Портнов опублікував у Телеграмі персональні дані водія знімальної групи редакції Радіо Свобода, яка розслідує його діяльність. Склад правопорушення кваліфіковано за частиною 2 статті 171 та частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу.

Паралельно до поліції надійшла заява представника Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього. У цьому зв’язку було відкрито кримінальне провадження за статтями 171 та 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу.

Розслідування вело Головне слідче управління Нацполіції.