Рівень бідності в Україні перевищує 50% - демографи

За даними Інституту демографії ім. М.В. Птухи НАНУ, рівень бідності в Україні перевищує 50%.

Як передає Укрінформ, про це заявила директорка Інституту Елла Лібанова сказала в інтерв`ю LIGA.net.

"За даними першого півріччя 2020 року (це останні дані Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг), рівень бідності становить 51%. Наразі, ймовірно, вище", - наголосила Лібанова.

За її словами, показник рівня бідності, який обчислюють в інституті, прив`язаний до прожиткового мінімуму (ПМ) - 3845 грн у місяць на особу ("офіційний" прожитковий мінімум, встановлений державою, - 2027 грн). "Йдеться про той самий набір товарів та послуг, що використовується при обчисленні "офіційно встановленого" прожиткового мінімуму, але Мінсоц (саме міністерство виконує розрахунки ПМ) враховує ціни щомісяця", - сказала директорка Інституту демографії.

Лібанова зауважила, що показники бідності у "ковідний" рік зросли, адже багато людей втратили роботу та, відповідно, доходи.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ООН, у світі через пандемію коронавірусу у крайній бідності опиняться ще 115 мільйонів людей.