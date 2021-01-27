Населення України в 2050 році скоротиться до 29-30 мільйонів - демографи

У 2050 році в Україні, згідно із прогнозами на середньострокове майбутнє, проживатимуть 29-30 млн людей.

Як передає Укрінформ, про це директорка Інституту демографії ім. М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова сказала в інтерв'ю LIGA.net.

«Ще до 2014 року ми давали оцінку на 2050-й – 36 мільйонів. Зараз, я думаю, варто говорити десь про 29-30 млн», - сказала Лібанова.

За словами демографа, постійне населення України, з урахуванням людей, що менше року поспіль перебувають за кордоном, становить 38 млн людей – без урахування тимчасово окупованих Криму і частини Донецької та Луганської областей.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року тодішній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд. Вони показали, що в країні проживають 37 млн 289 тис. громадян.