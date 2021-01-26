У Раді Європи високо оцінили право українців змінювати по батькові

У Раді Європи позитивно оцінили Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові».

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у своєму зверненні до делегатів зимової сесії ПАРЄ, що проходить у Страсбурзі.

«Є дуже добрим прикладом, коли у листопаді 2020 року в Україні ухвалили нове законодавство, яке дозволяє особам змінювати своє по батькові», - заявила генсек Ради Європи.

Вона нагадала, що такий закон в Україні було ухвалено на вимогу ЄСПЛ, і це стало можливим завдяки політичній волі української влади.

Як повідомлялося, 3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові».

Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу та статтю 149 Сімейного кодексу положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

Згідно з законом, змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється із 16 років. З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім'я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників.

Цей закон набрав чинності 1 січня 2021 року.

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-28 січня.