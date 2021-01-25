Ситуація з COVID-19 вже не така загрозлива, як навесні – Зеленський

Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Україні наразі є стабільною й не такою загрозливою, як весною минулого року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація є стабільною, контрольованою й не такою загрозливою, як навесні. Ми змогли у декілька разів зменшити кількість захворілих порівняно з періодом щоденних антирекордів", - зазначив Президент.

За його словами, жорсткий локдаун, який діяв в Україні впродовж останніх кількох тижнів, "виправдав себе", спалаху захворюваності не сталося, а навпаки, за цей час тих, хто одужав, було більше, ніж захворілих.

Зеленський відзначив що український посилений карантин був достатньо коротким за часом і достатньо ліберальним у порівнянні з іншими країнами Європи.

"Ми не закривали міста, діяв громадський транспорт, не було режиму надзвичайного стану або комендантської години. Також майже півмільйона українців отримали пряму допомогу на суму 8 тисяч гривень. Загалом було виплачено понад 3,6 мільярда гривень. Вперше в історії незалежної України у період кризи були спрямовані гроші на пряму допомогу підприємцям та їхнім працівникам", - нагадав глава держави.

Вондочас Президент наголосив, що розслаблятися ще рано, й завершення локдауну не означає завершення війни з COVID-19.

"Дуже вас прошу – продовжуйте дотримуватись правил безпеки. Носіть маски, дезінфікуйте руки, тримайте дистанцію. А за наявності симптомів – звертайтесь до сімейного лікаря", - закликав Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні з 8 січня до 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19.