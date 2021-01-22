Єдність нації не є даністю, її постійно треба утверджувати – експерт

Проблема соборності притаманна багатьом націям, і впродовж своєї історії вони мають утверджувати її.

На цьому наголосив доктор політичних наук, незалежний експерт Максим Розумний під час онлайн-зустрічі "Україна Соборна", приуроченої до 102-ї річниці проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ця проблема існує для дуже багатьох націй. Сьогодні згадували про інавгурацію Джозефа Байдена і про його заклик до єдності. Ми знаємо передісторію цієї інавгурації – історію про заворушення. І ми розуміємо, що навіть така взірцева демократія, така нація з великим досвідом і великими здобутками, як американська, мусить підтверджувати свою єдність... Це говорить про те, що єдність нації – це не є якась даність, яку здобула нація одного разу, 22 січня 1919 року, і надалі вже її має. Цю готовність жити разом, бути однією нацією потрібно підтверджувати постійно, утверджувати постійно – діями, не лише гаслами і деклараціями», - сказав Розумний.

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За його словами, для України вислів "бути єдиною нацією" на сьогодні означає тільки збудувати єдину націю.

«Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович дуже слушно наголосив, що нам тисячу років. Але разом з тим ми дуже молода нація і становлення її триває», - зазначив експерт.

Він додав, що нам потрібно збудувати республіку – це означає укласти суспільний договір.

«Він має містити усі елементи, в тому числі про історичну пам’ять, про ідентичність загалом, про те, яка у нас державна мова, хто наші герої, які ми даємо оцінки тим чи іншим подіям. Але цей договір має діяти. Тобто це договір, на який мають дати згоду більшість членів тієї спільноти, про яку сьогодні говоримо», - зауважив Розумний.

За його словами, важливо побудувати республіку, в якій буде соборність, можливо, не у високодуховному і релігійному сенсі, а в більш соціальному аспекті - переважання суспільного інтересу над індивідуальним, загальнонаціонального інтересу над груповим, над егоїзмом певних груп і політиків.

Науковець зазначив, що цей критерій важливо утвердити як засаду, як базис нашої республіки, нового суспільного договору, в який зможемо включити питання історичної пам’яті, ідентичності, спільної мови, зовнішньої політики, внутрішньої політики.

«Це той корпус суспільного договору Української республіки, який ми сьогодні ще тільки починаємо формулювати. І коли ми від наших ретроспектив, від нашого емоційного єднання перейдемо на більш раціональний рівень нашого об’єднання і нашої договороспроможності, тоді можна буде говорити, що наша республіка відбулася і наша соборність стала фактом. Тоді наша історія буде - як у багатьох інших народів, які себе реалізували в сучасному світі. Вона буде збагачувати нас, залучати до українства, і більшою мірою, ніж породжувати непорозуміння чи конфлікти», - резюмував Розумний.